La Serie A è pronta a ripartire. Oramai è ufficiale, non ci sono più dubbi. Si ricomincia nel weekend del 20-21 giugno con il campionato, poco prima con la Coppa Italia. Prima le semifinali, con Juve-Milan e Napoli-Inter, poi la finale. La Lega sta studiando insieme ai club la possibilità e i metodi per "animare virtualmente" le tribune degli stadi, in modo da non fornire la visione di un impianto completamente vuoto. Piace, in tal senso, il modello tedesco del Borussia Monchengladbach, che in Bundesliga ha riempito le tribune del proprio stadio con tifosi di cartone.