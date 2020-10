Dopo il focolaio-Genoa, il caso Juventus-Napoli e in generale la diffusione in aumento del Covid-19 (con lo stesso presidente di Lega Dal Pino positivo al coronavirus), la Lega Serie A e la Figc stanno studiando varie formule per i playoff, ipotizzando di doverli utilizzare nel caso fosse necessario fermare nuovamente il campionato. Per ora, spiega il Corriere dello Sport, la proroga dello stato di emergenza da parte del Governo dà tempo almeno fino a fine gennaio 2021, fine del girone d'andata, per studiare le varie ipotesi. Eccole riassunte.



OPZIONE A - Una prima parte ("Fase a Orologio") in cui si affrontano le formazioni vicine in classifica, utile a determinare le posizioni per l'ultima parte del torneo, dove vengono messi in palio scudetto (le prime 4), Europa League (dalla 5^ all'8^), piazzamenti e premi di metà classifica (dalla 9^ alla 14^) e salvezza (le ultime 6).



OPZIONE B - Final Eight per assegnare scudetto e Coppe Europee. Meno probabile, dato che prevede meno partite e di mezzo c'è sempre Sky sul piede di guerra.