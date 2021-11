Dopo quello tra Lazio e Juventus, è tempo di un altro big match in Serie A. Lo stadio di San Siro ospita l'atteso confronto tra, rispettivamente terza e prima in classifica, entrambe in cerca di una vittoria che potrebbe dire molto per il prosieguo della stagione. Fischio d'inizio alle 18.00, Spalletti contro il suo passato, Inzaghi per continuare a difendere lo status di campioni d'Italia dei nerazzurri. La partita di cartello di questa 13^ giornata.