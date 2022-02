Batosta per l'Inter sul campo di San Siro. Reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Liverpool, questa sera la squadra di Inzaghi è stata battuta per 2 a 0 anche dal Sassuolo, a segno nel primo tempo con Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. I nerazzurri, ancora in attesa di recuperare il match contro il Bologna, restano quindi al secondo posto in classifica alle spalle del Milan con 54 punti, a +7 dalla Juve e a -2 dalla vetta. La 26^ giornata di Serie A si concluderà tra oggi e domani con Udinese-Lazio, Cagliari-Napoli e Bologna-Spezia. Intanto, però, anche alla luce della sconfitta dell'Atalanta, sembra inevitabile pensare che il pareggio di venerdì sera nel derby contro il Torino finirà per creare non pochi rimpianti ai bianconeri...