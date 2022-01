Si è appena conclusa la domenica di Serie A, con il posticipo tra Atalanta e Inter. Risultato finale 0 a 0: non illuda il risultato, però, perché la partita è stata avvincente e piena di ribaltamenti di fronte ed occasioni, protagonisti assoluti i due portieri Handanovic e Musso.



In termini di classifica, lo stop delle due squadre è un regalo per la Juventus che guadagna due punti sull'Atalanta e sul quarto posto, lontano solo un punto, ma con la Dea che deve ancora recuperare una partita.