La Juventus chiuderà nel derby d'Italia di San Siro contro l'Inter la 9^ giornata di Serie A domenica sera. In seguito peraltro a un altro big match come Roma-Napoli. Ma è tempo di pensare ad adesso, a questo venerdì. Già in questo momento, infatti, questo turno di campionato si sta aprendo con due partite: all'Olimpico del capoluogo piemontese Torino-Genoa, e di sera a Marassi Sampdoria-Spezia. Due gare che ci rimandano alla lotta salvezza.

Qui di seguito potete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale su questi due match: