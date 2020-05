Ci siamo. Arrivano alcune indiscrezioni in merito ai primi anticipi e posticipi del campionato di Serie A. Lo ha riferito Sky Sport, dando possibili date e orari, in attesa dell'ufficialità. Sono 10 su 124 le partite di Serie A che si giocheranno alle 17.15, tutte nei turni del fine settimana. Oltre metà dei match verrà programmata alle 21.45. ​ Per la 27esima giornata Bologna-Juventus dovrebbe giocarsi il 22 giugno alle 21.45. ​Nella 31esima Milan-Juve si dovrebbe giocare martedì 7 luglio alle 21.45. La 32esima giornata, invece, programmata per l'11 luglio alle 21:45 si giocherà Juventus-Atalanta.