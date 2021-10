Dazn quest'anno ha cambiato le nostre abitudini nel guardare la Serie A, avendo acquisito i diritti su tutte le partite, lasciando solo 3 match (e non in esclusiva) a Sky. Tra un problema tecnico di trasmissione e l'altro, la piattaforma OTT sta migliorando il servizio e continua a far vedere le gare del nostro campionato su tutti i device. E nel frattempo stanno arrivando i primi dati sul numero di abbonamenti sottoscritti: come riporta Calcio & Finanza, gli abbonamenti a Dazn in Italia sono circa