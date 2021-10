Dazn è finito al centro delle critiche per la qualità della trasmissione del campionato di Serie A. Stando a quanto riporta Dday.it, la piattaforma OTT che detiene i diritti sta preparando un innalzamento della risoluzione video per la messa in onda delle partite.Ancora un mese, dunque, e si potranno seguire le squadre del nostro campionato con una miglior qualità d'immagine rispetto a quanto avviene in questo momento. Con la speranza che si azzerino gli altri problemi di trasmissione.