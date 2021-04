Novità sul fronte della trasmissione della Serie A per il triennio 2021-2024. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, infatti, Dazn avrebbe trovato un accordo con La7 per la trasmissione dei propri contenuti in televisione. La piattaforma che ha vinto il bando battendo Sky avrebbe non uno ma due canali sul digitale terrestre, dove trasmetterebbe utilizzando parte della banda del multiplex di Cairo Communications. Attualmente Dazn in tv ha un solo canale, sul satellite, che fa parte del bouquet di Sky Sport e che dovrebbe cessare di esistere a giugno.