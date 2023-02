Come riportato da calciomercato.com, la Lega Serie A si riunisce oggi a partire dalle 11.15 in Assemblea per discutere, principalmente, dei nuovi bandi per i diritti tv che, dopo il fallimento e lo stralciamento dell'emendamento presentato al Governo dal presidente della Lazio Claudio Lotito, dovranno partire necessariamente dalla stagione 2024/25. Il Governo Meloni, infatti, ha bocciato la proposta presentata dal Senatore nel contesto del "decreto Milleproroghe" in cui si prospettava la possibilità di prolungare da 3 a 5 anni gli attuali contratti in essere.