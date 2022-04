Assemblea in corso per la Lega Serie A. Convocato alle 14.45 in via Rosellini a Milano, l'incontro vede tra i temi all'ordine del giorno la discussione sull'indice di liquidità (proposto dalla Figc come elemento cardine per l'iscrizione ai campionati), le proposte per misure volte a sostenere le nazionali italiane dopo il flop di Mancini e la non qualificazione ai Mondiali in Qatar, oltre alle modifiche statutarie spinte da Gravina che il neo presidente Casini sta cercando di recepire. Presenti in sede tutti i delegati delle 20 società di Serie A, con la Juve rappresentata dall'ad Maurizio Arrivabene.