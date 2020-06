Il primo passo per portare a termine, sul campo, la Serie A è stato fatto: ieri il governo ha dato il via libera alla quarantena soft, ovvero in caso di un positivo, solo il soggetto in questione sarà soggetto ad isolamento, mentre il resto della squadra andrà in ritiro e potrà giocare le partite, previo test molecolare pre-gara. Resta la questione televisiva, ovvero la diretta in chiaro di alcune partite



NODO PUBBLICITÀ – Come riporta il Corriere dello Sport, la tensione è salita nella giornata di ieri, quando il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha inviato una lettera alla Lega, con in copia tutti i licenziatari, per chiedere la trasmissione libera di due gare. Da via Rosellini nessuna risposta. Ciò ha agitato gli animi, perché secondo i club il nodo principale sarebbe rappresentato dal divieto di inserire spot pubblicitari durante le partite, e anche nei 15 minuti prima e dopo. Oggi, Spadafora si muoverà ancora in prima persona, per far sì che il programma che aveva ideato venga rispettato: Verona-Cagliari sul canale Youtube di Dazn, mentre Atalanta-Sassuolo su Tv8, mentre gli highlights sulla Rai alle 21.30.