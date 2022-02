Il gol che ha sbloccato il match sabato pomeriggio nella vittoria della Lazio contro il Bologna ha permesso a Ciro Immobile di arrivare a quota 19 reti in campionato e staccare Dusan Vlahovic, a secco nel pari bianconero ottenuto a Bergamo, come riporta Agipronews, in classifica capocannonieri. Secondo i betting analyst di SNAI il capitano laziale è il favorito per salire a fine anno sul trono dei bomber, in quota a 1,65, inseguito dal centravanti serbo della Juventus ora offerto a 2,25.

Sempre più attardati gli altri inseguitori con al terzo posto Lautaro Martinez, mai a segno in campionato nel 2022, proposto a 15 mentre si gioca a 20 Giovanni Simeone, anche lui reduce da un lungo digiuno. Avanza invece la candidatura di Tammy Abraham, a segno nel pari giallorosso a Sassuolo: il clamoroso ribaltone del bomber inglese ex Chelsea vale 33 volte la posta.