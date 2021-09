La 5^ giornata di Serie A, turno infrasettimanale di questo inizio di campionato, è proseguita oggi con il pareggio tra Torino e Lazio e con la netta vittoria del Napoli sul campo della Sampdoria.

Tutto negli ultimi venti minuti tra granata e biancocelesti: Marko Pjaca al secondo gol consecutivo dopo quello contro il Sassuolo, ma stavolta non vale i 3 punti perché nel finale un rigore trasformato da Ciro Immobile fissa il risultato sull'1-1. Risultato dolceamaro per Sarri.

A Marassi invece tutto facile per il Napoli, che gioca veloce e finalizza come si deve: 4-0 per Spalletti firmato da una doppietta di Victor Osimhen, sempre più devastante, alternato al colpo da biliardo di Fabian Ruiz e al sigillo finale di Piotr Zielinsi. Partenopei primi a punteggio pieno!