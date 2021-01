Nervi tesi all'Olimpico di Torino nella partita tra i granata e la Fiorentina, che oltre ad aprire questo campionato a fine settembre ha aperto pure il girone di ritorno. Stasera la squadra viola si è portata in vantaggio nel secondo tempo con una splendida rete di Ribery su assist di Bonaventura, dopo aver sfiorato più volte il vantaggio con Vlahovic ed essere rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Castrovilli. Quando però la Fiorentina è rimasta pure in nove uomini per il rosso a Milenkovic, il Torino ha trovato l'1-1 nel finale con il solito Belotti, che trasforma un cross di Verdi.