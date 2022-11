Mezzo passo falso delladi Josè, che tra le mura dello Stadio Olimpico non riesce ad andare oltre il pareggio contro il. 1-1 il risultato finale del match iniziato alle 15.00, con i granata passati inizialmente in vantaggio con Karol Linetty per poi farsi raggiungere al 94' da un gol di Nemanja Matic propiziato da una gran giocata di Paulo, fermato solo dalla traversa. Da segnalare, poco prima della rete del serbo, un errore dal dischetto di Andrea. 27, ora, i punti in classifica dei giallorossi, al sesto posto insieme all'Atalanta a -1 dalla, in attesa della sfida dei bianconeri contro la Lazio. Il Torino, invece, rimane a quota 21.