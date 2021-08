Juan, nuovo portiere dell', si è presentato ai canali ufficiali del club bergamasco: "È stato un mese intenso, è stata una gioia immensa vincere la Copa America. Ho avuto una stagione abbastanza impegnativa, ma non vedevo l’ora di allenarmi qui a Zingonia. Sarà un'annata impegnativa, con tante gare importanti. La Champions è una competizione magnifica, ho sempre sognato giocarla. Metterò tutto quello ho dentro per poter fare bene. Sarà una stagione difficile, ma speriamo di viverla insieme ai tifosi. Mi piace prepararmi al massimo per poter essere al top. I clean sheet dipendono anche dal lavoro di squadra, ma spero di aiutare i miei compagni a subire meno gol possibili. Ho sempre ammirato questo club, l'ho detto diverse volte prima di venire qui. Mi piace il modo di giocare e di affrontare ogni partita. Sono contento di stare qua, cercherò di fare il massimo"