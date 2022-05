E' da poco terminato il match di campionato tra Empoli e Salernitana, in una sfida che tiene ancora in vita le speranze salvezza dei campani, usciti con il punteggio di 1-1 dal Castellani. A sbloccare la gara ci ha pensato l'ex rossonero Cutrone, raggiunto poi dalla prodezza di Bonazzoli in rovesciata. E' un pareggio che condanna ufficialmente il Venezia alla retrocessione in B, considerando i 25 punti dei veneti contro i 31 della Salernitana.