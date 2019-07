Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Lorenzo Insigne, interrogato su chi sia da considerare come l'anti Juve, ha risposto in questo modo: "Penso che quest'anno il Napoli parta in vantaggio rispetto a Juve, Milan e Roma che hanno cambiato allenatore. Per qualcuno sono cinque, sei o sette anni che giochiamo insieme quindi penso che si possa dire che siamo più vicini alla Juventus rispetto al passato".