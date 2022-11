Si è appena concluso il big match di campionato tra Atalanta e Napoli, con i partenopei che sembrano davvero non fermarsi più. La squadra di Spalletti ha infatti espugnato il campo del Gewiss Stadium per 1-2, grazie alle reti di Osimhen ed Elmas. Inutile la rete del momentaneo vantaggio di Lookman, con il Napoli che si conferma sempre più primo in testa alla classifica.