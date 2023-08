Tutto liscio per ilcampione d'Italia all'esordio in campionato. Gli azzurri, infatti, hanno battuto il3-1, con Matteoe Victor(autore di una doppietta) che tra primo e secondo tempo hanno ribaltato l'iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato al 7' da Abdou Harroui, su calcio di rigore. Primi tre punti dell'anno anche per il, che ha battuto in trasferta l': decisivo il gol di Federico Bonazzoli al 75'.