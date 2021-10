Sono appena terminate le partite delle 18 di. A Firenze, ilha vinto in rimonta 2 a 1, facendo 7 su 7 in campionato e consolidando la vetta del campionato. A firmare la rimonta sono Lozano e Rrahmani, mentre per la Viola il gol è di Martinez Quarta. Ladi Mourinho vince 2 a 0 contro l': gol di Pellegrini e Mkhitaryan. I giallorossi saranno la prossima sfidante della Juventus in campionato, dopo la sosta. Partita che si giocherà domenica 17 ottobre.