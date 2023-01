Buone notizie per la Juventus, sul finale di questo sabato sera di Serie A. A Monza la squadra di casa recupera nel finale lo svantaggio e stoppa l'Inter sul 2 a 2; decisivo il gol di Caldirola poco prima del triplice fischio. Sorrisi in casa bianconera, la Juventus allunga e va a +3 dai nerazzurri. Sorrisi anche per la prestazione di Ranocchia, talento di proprietà di Madama, importante per il risultato dei suoi.