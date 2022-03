Sembrano definirsi, in vista del forcing finale, le forze in testa alla Serie A. Quello di oggi, un sabato importante, con le prime 3 del campionato tutte impegnate. a vincere sono Napoli e, stasera, il Milan; mentre l'Inter deve accontentarsi di un punto, contro la Fiorentina. Una vittoria, per 1 a 0 contro il Cagliari, quella dei rossoneri che li lancia in testa alla classifica, con 3 punti di vantaggio sul Napoli secondo. Juventus che, invece, dista 10 punti dal Milan, con una partita giocata in meno.