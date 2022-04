Una lotta scudetto che si gioca a chi sbaglia meno, una lotta scudetto alla quale la Juventus, di fatto, non ha mai partecipato. Non possono che esserci rimpianti, quindi, in casa bianconera.



Questa sera ha sbagliato il Milan capolista, che ha perso l'occasione per consolidare il primato; contro il Bologna, a San Siro, finisce 0 a 0 e la classifica di Serie A adesso recita:



Milan 67

Napoli 66

Inter 63*

Juventus 59