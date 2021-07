Il difensore dell', Berat, è intervenuto dalle colonne de il Corriere di Bergamo dove, tra le altre cose, ha parlato della prossimae delle squadre favorite per lo scudetto: "Juventus e Inter restano le favorite, ma anche altre squadre si sono rinforzate cambiando allenatore e con nuovi innesti. Vedremo come andrà durante il campionato, cercheremo di vincere una partita dopo l'altra. La Serie A ha attaccanti fortissimi, giocarci contro è uno stimolo per fare meglio. L'attaccante più tosto è Lukaku".