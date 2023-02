L'vince ancora, ilcrolla di nuovo. Dopo quello valido per la finale di Supercoppa Italiana, anche in campionato il derby della Madonnina è nerazzurro. Questa sera alla squadra di Simoneè bastato un gol - segnato daal 34' - per piegare i rossoneri, sempre più in crisi di risultati e ora sesti in classifica con 38 punti. Secondo posto consolidato, invece, per l'Inter, a quota 43 (-13 dal Napoli capolista).