Il panorama calcistico italiano si trova ad affrontare diverse questioni normative e strutturali, e il presidente della Lega Serie A,, ha recentemente condiviso la sua prospettiva durante il Social Football Summit a Roma.Casini ha sottolineato l'importanza di mantenere il quadro normativo attuale, in particolare il, per sostenere la Serie A. Ha argomentato che rimuovere il decreto in questo momento potrebbe non essere opportuno e che è essenziale attendere per raccogliere dati e valutare l'efficacia delle attuali disposizioni.Parlando delle scommesse nel mondo del calcio, Casini ha evidenziato la necessità di una visione più ampia. "Non è pensabile che il calcio non veda nulla di tutto quello che produce. Parliamo di oltre un miliardo di euro pagato allo Stato", ha dichiarato. Questa affermazione evidenzia l'importanza di un approccio olistico nella gestione finanziaria del calcio italiano, considerando il suo impatto significativo sulle risorse statali.Un altro tema centrale sollevato da Casini riguarda la crescita dei ricavi e l'importanza delle infrastrutture. Ha sottolineato che le infrastrutture rappresentano il principale ostacolo e ha criticato la deresponsabilizzazione delle autorità istituzionali. "Le squadre di Serie A devono fare un minimo di mea culpa perché non hanno investito negli anni 80 e 90 con degli investimenti che potevano permettersi", ha affermato il presidente della Lega Serie A. Tuttavia, ha anche sottolineato che, guardando alle squadre come Milan e Inter oggi, il problema non è la mancanza di risorse, ma piuttosto una questione burocratica e di inefficienza nel processo di accelerare i lavori.