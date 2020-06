Il Comitato tecnico scientifico del governo fa marcia indietro sulla quarantena di squadra che avrebbe potuto l'intero campionato in caso di positività di un singolo giocatore. Come riportato dall'Ansa, in caso di contagio di un calciatore o di un membro dello staff tecnico, non scatterà la quarantena per l'intera squadra. È la modifica chiesta dalla Federcalcio e accolta dal Comitato tecnico scientifico.



COME IN BUNDESLIGA - La Serie A si uniforma dunque al modello Bundesligta: in caso di positività infatti ad andare in isolamento sarà solo il giocatore positivo mentre il resto della squadra sarà sottoposto a tampone per vedere se ci sono altri contagi.



COSA CAMBIOA - La modifica delle modalità della quarantena consentirà alla squadra di non fermarsi e al campionato di proseguire senza alcuna restrizione salvo lo scoppio di una nuova fase acuta della pandemia.