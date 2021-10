Nel lunch match della domenica di Serie A, il Cagliari vince in casa 3 a 1 contro la Sampdoria. A sbloccare il match, dopo soli 4 minuti, è Joao Pedro. Il raddoppio, che indirizza la partita, porta la firma dell'ex Juventus Caceres, al 74'. I blucerchiati provano a rientrare in partita con Thorsby all'82', ma Joao Pedro mette la parola fine al 94', con il definitivo 3 a 1.Da segnalare: ancora 90 minuti di panchina per Dragusin, che non trova spazio nella formazione di D'Aversa.