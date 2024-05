#SerieA, #NapoliBologna 0-2: i rossoblù di Thiago Motta superano la #Juve (+1) e vedono la Champions — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) May 11, 2024

Altra grande vittoria per ildi, che in questo pomeriggio di primavera ha battuto ilallo Stadio Maradona superando in classifica lae piazzandosi momentaneamente al terzo posto, a 67 punti. 0-2 il risultato finale del match, con i gol realizzati da Dan Ndoye al 9' e Stefan Posch al 12'. I rossoblù, quindi, vedono da vicinissimo la, per cui mancano solo due punti a due giornate dal termine del campionato. Gli azzurri campioni d'Italia, invece, rimangono all'ottavo posto, ancora lontani da un piazzamento europeo.