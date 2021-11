Si sono disputate le due gare di Serie A in programma alle 15. Il Bologna ha vinto 2 a 1 contro la Sampdoria e L'Udinese passa 3 a 2 contro il Sassuolo. Di seguito i tabellini delle partite:Sampdoria - Bologna 1-2 (primo tempo 0-0)Marcatori: 2’ s.t. Svanberg (B), 31’ s.t. Thorsby (S), 33’ s.t. Arnautovic (B).Assist: 2’ s.t. Soriano (B), 31’ s.t. Yoshida (S), 33’ s.t. Svanberg (B).Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (40’ s.t. Dragusin), Colley (28’ s.t. Chabot), Yoshida, Augello (40’ s.t. Murru); Candreva, Thorsby, Ekdal, Askildsen (22’ s.t. Ciervo); Gabbiadini (22’ s.t. Torregrossa), Caputo. All. D’Aversa.Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri (1’ s.t. Skov Olsen), Dominguez (38’ s.t. Binks), Svanberg, Hickey; Soriano (38’ s.t. Mbaye), Barrow (30’ s.t. Sansone); Arnautovic (45’ s.t. Van Hooijdonk). All. Mihajlovic.Arbitro: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.Ammoniti : 11’ p.t. Hickey (B), 33’ p.t. Gabbiadini (S), 34’ p.t. Colley (S), 45’ s.t. Ekdal (S), 47’ s.t. Murru (S)Udinese-Sassuolo 3-2 (primo tempo 2-2)Marcatori: 8′ Deulofeu, 38′ Molina, 6′ s.t. Beto (U); 15′ Berardi, 28′ Frattesi (S)Assist: 8′​ Becao (U), 6′ s.t. Pereyra (U)​; 15′ Rogerio (S)​Udinese (4-2-3-1): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck, Samir (36′ Udogie); Arslan (16′ Makengo), Walace; Molina, Pereyra, Deulofeu; Beto (42′ s.t. Success). A disposizione: Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Success, Jajalo, Samardzic, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Soppy. All. GottiSassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi (41′ s.t. Harroui), (26′ s.t. MatheusHenrique), Traore (26′ s.t. Scamacca); Berardi, Defrel, Raspadori. A disposizione: Pegolo, Satalino, Goldaniga, Ayhan, Peluso, Toljan, Kyriakopoulos. All. DionisiArbitro: Federico DionisiAmmoniti: Arslan, Beto, Makengo (U); Ferrari, Muldur, Consigli (S).Espulsi: Makengo (U) al 90′