Dopo la Superlega, il progetto di riforma della Coppa Italia con l’esclusione delle squadre di Serie C e D è stato accolto in malo modo da tifosi e non solo. La Lega Serie A non indietreggia su questo fronte ed intanto emerge un nuovo tavolo di lavoro che potrebbe essere concretizzato nel futuro prossimo. Stando a quanto riporta La Repubblica, le leghe europee pensano al campionato a 18 squadre come in Germania, un modo per far fronte alla nuova Champions che partirà dal 2024 e che imporrà 100 partite in più e 7 finestre aggiuntive nell’arco della stagione. I club di Serie A si sono dati appuntamento martedì a Palazzo Parigi a Milano, senza il presidente Dal Pino e l’ad De Siervo.