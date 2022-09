In attesa di conoscere quello che sarà il risultato della Dacia Arena tra Udinese e Roma, nel pomeriggio di oggi si sono giocati due dei 4 posticipi che, hanno maturato in tutto ben 7 reti. Sorride il Verona, uscito vittorioso dal confronto con la Sampdoria per 2-1, con i blucerchiati che restano così fermi ad appena un punto in classifica. Termina invece in partità la sfida delle 15 tra Spezia e Bologna, con il punteggio di 2-2.