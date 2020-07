Dopo le tre partite di ieri, si disputano oggi sei gare per la 32a giornata di Serie A in attesa del posticipo di domani tra Inter e Torino. Prima del match clou tra Napoli e Milan in programma alle 21.45 al San Paolo, si giocano partite importanti soprattutto in chiave salvezza. A proposito di corsa per restare in Serie A il Genoa ha battuto 2-0 la Spal mentre Samp ha vinto per 3-1 sul campo dell'Udinese. Continua il momento no della Fiorentina che perde 1-0 in casa col Verona. Stasera Napoli-Milan.



Questi i risultati del pomeriggio: