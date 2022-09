Tre partite disputate alle 15 e valide per la 6^ giornata di Serie A: dopo il pareggio tra Atalanta e Cremonese nel lunch match, nel pomeriggio in campo Lecce-Monza, Bologna-Fiorentina e Sassuolo-Udinese.Arriva il primo punto in Serie A per i lombardi, che contro il Lecce vanno in vantaggio con un gol di Sensi al 35' e poi si fanno raggiungere da Gonzalez al 48'.Neroverdi in vantaggio con Frattesi al 33', ma l'espulsione di Tressoldi cambia tutto: con l'uomo in più l'Udinese rimonta con Beto, Samardzic e ancora Beto.Prima vittoria in campionato del Bologna. Con in panchina l'allenatore della Primavera Luca Vigiani, i rossoblù rimontano il vantaggio iniziale di Martinez Quarta con le reti di Barrow e Arnautovic.