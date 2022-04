Si sono concluse le due partite di Serie A iniziate alle 15: doppio successo per Torino e Atalanta, che battono rispettivamente Spezia in casa e Venezia in trasferta. All'Olimpico Grande Torino finisce 2-1, con doppietta di Lukic (4' rig., 69') e gol su rigore al 96' di Manaj. 3-1 della Dea al Penzo: segnano Pasalic (44'), Zapata (47'), Muriel (63') e Crnigoj (80').