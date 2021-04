Nel giro di due giorni, la Superlega è nata ed è crollata. Florentino Perez giura che il progetto è solo in stand-by, ma Uefa, federazioni, club e tifosi hanno accolto l’evento come una grande vittoria. Che comunque, ha portato riflessioni. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il terremoto Superlega ha indotto i presidenti di Serie A a valutare l’ipotesi di introdurre un salary cap nel nostro campionato per contenere i costi.