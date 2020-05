1









Un piccolo traguardo è stato raggiunto. Dal proprio giardino di casa, o all’interno della casa stessa, i giocatori hanno ricevuto il via libera per allenarsi sui campi dei centri sportivi delle proprie squadre. Una sorta di nuova preparazione in virtù dei due mesi di stop, in attesa dell’incontro per il protocollo medico per le sedute di gruppo, e nuove decisioni in merito alla ripresa del campionato, sul quale regna grande incertezza.



LE RICHIESTE DEI PRESIDENTI – Stando a quanto riporta La Repubblica, i presidenti avrebbero chiesto sgravi fiscali e date per la ripresa (anche a settembre), inoltre sarebbe emerso un partito che avrebbe proposto a Figc e governo un decreto per bloccare promozioni e retrocessioni. In questo modo si avrebbe una Serie A con 22 squadra, mentre una B a 20 o 21. Secco no del presidente Gravina, che contemplerebbe solo l’ipotesi playoff e playout come ultima spiaggia per concludere il campionato.