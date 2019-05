Chi sono i migliori portieri della Serie A in questo 2018/19? Chi ha realizzato più clean sheets in stagione? Ecco la classifica:



10) Lafont, Fiorentina: 9 clean sheets in 34 partite

9) Skorupski, Bologna: 10 clean sheets in 38 partite

8) Sepe, Parma: 10 clean sheets in 37 partite

7) Strakosha, Lazio: 10 clean sheets in 35 partite

6) Audero, Sampdoria: 11 clean sheets in 36 partite

5) Szczesny, Juventus: 11 clean sheets in 28 partite

4) Consigli, Sassuolo: 12 clean sheets in 36 partite

3) Donnarumma, Milan: 13 clean sheets in 36 partite

2) Sirigu, Torino: 15 clean sheets in 36 partite

1) Handanovic, Inter: 17 clean sheets in 38 partite.