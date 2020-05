Facciamo chiarezza e partiamo da una domanda ancora senza risposta: ci saranno davvero i playoff? Da quanto è stato raccolto in queste ore, regge solo una certezza: il campionato si deciderà con questo format solo se dovesse subire ulteriori stop lungo la corsa. Da giugno ad agosto, comunque, di tempo per evitarli ce n'è. Allo stesso modo, è giusto mettere a punto un piano B efficace.



LE IPOTESI - Lo scudetto, dunque, non sarà - inizialmente - conteso in poche partite. Ma tutti si preparano anche a quest'eventualità. Per la Juve? Cambierebbe tanto. L'idea della Lega, infatti, è quella di coinvolgere le prime quattro squadre del campionato (congelando la classifica al momento dell'ultimo, possibile e futuro stop) e di farle scontrare in gare secche per decretare la vincitrice. Prendendo la classifica di oggi, i bianconeri sfiderebbero allo Stadium la quarta, cioè l'Atalanta. Lazio e Inter si scontrerebbero per l'altro posto in finale. In un primo prospetto non è stato chiarito se sarà gara secca o andata e ritorno. Un'altra ipotesi vedrebbe invece tutte le squadre di A coinvolte, divise però in tre macro gruppi: oltre alla lotta scudetto, ci sarà chi lotterà per l'Europa League e chi per salvarsi. Finora, solo bozze. In futuro, chissà...