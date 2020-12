Stasera la Juventus scende in campo allo stadio Tardini di Parma per affrontare la squadra di Liverani. Una partita importante per mettere in saccoccia punti e continuità di risultati in chiave scudetto. Durante questo sabato pre-natalizio, però, ci sono altre due partite da seguire, importanti per ben altri obiettivi di classifica. Alle 15 una Fiorentina in crisi cronica ospita il sorprendente Verona, mentre alle 18 la Sampdoria e il Crotone si affrontano in una sfida salvezza.

Qui di seguito tutti gli aggiornamenti di cronaca e statistici di Fiorentina-Verona e Samp-Crotone.