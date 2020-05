4









I club di Serie A non vogliono i play-off. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la maggior parte delle società sono contrarie all'idea di chiudere il campionato (se necessario) con gli spareggi per decretare scudetto e retrocessioni. "I club sostengono che non si possa cambiare format in corsa una volta ripartiti e che comunque ci sarebbero troppe difficoltà". Facile immaginare un consiglio federale infuocato nella giornata di giovedì 8 giugno mentre domani è la data per conoscere il calendario definitivo e ufficiale della seconda parte di stagione. Gravina però sta già disegnando lo schema.



PLAY-OFF - La Serie A potrebbe essere divisa in 3 fasce: alta, media e bassa. La prima conterrà 4,6 oppure 8 squadre, chi finirà nella fascia media non giocherà né per trofei né per piazzamenti ma per avere premi più ricchi. Il piano C, invece, riguarda l'ormai celebre algoritmo che terrà conto di una serie di fattori come gare disputate, numero di partite giocate in casa e in trasferta nonché risultati degli scontri diretti. Dovrebbe uscirne un coefficiente che proietti la classifica finale.



JUVE-LAZIO - Intanto però si ripartirà normalmente e domani, lunedì 1 giugno, si deciderà il calendario della nuova Serie A. Secondo il quotidiano la data di Juve-Lazio potrebbe essere lunedì 20 luglio alle 21.45, un "Monday night" che probabilmente deciderà la lotta scudetto.