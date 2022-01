Durante l'assemblea di Lega, i club di Serie A, riuniti all’hotel Sheraton di Milano (sede del calciomercato) hanno deciso di chiedere al Governo di poter tornare almeno al 75% della capienza negli stadi. Dalla prossima giornata, dopo la sosta, sarà infatti concesso l’accesso solo al 50%. Tra le altre cose si discute anche delle proposte di sponsorizzazioni per le stagioni sportive 2021-2024; della questione diritti tv per l’Area Medio Oriente e Nord Africa con una nuova proposta di Infront; della proposta di nuovi premi per Coppa Italia, Supercoppa e contributi Europa League; adeguamento dello Statuto di Lega ai Principi Informatori per gli Statuti delle Leghe, approvato dalla Figc il 25 novembre 2021. Infine si dovrebbe procedere all’elezione del membro indipendente del Consiglio di Lega..