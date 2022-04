Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Sere A ha fatto sapere che in questa giornata, tutti i capitani delle rispettive squadre scenderanno in campo con la scritta 'Peace' sulla loro fascia, in segno di vicinanza al popolo ucraino.



A tal proposito, a partire dalla 31esima Giornata della Serie A TIM 2021/2022, tutti i Capitani scenderanno in campo indossando la fascia con la scritta “PEACE”, per mandare in tutto il mondo un segno di pace. Inoltre, il messaggio “PEACE” sarà ancora presente nelle grafiche televisive durante ogni incontro della Serie A TIM. Tornano in campo i bambini, grazie ai nuovi protocolli della FIGC.



Inoltre, in occasione del big match della 31esima giornata, Juventus-Inter, l’artista italo-brasiliana Gaia e la cantante ucraina Kateryna Pavlenko, leader del gruppo Go_A, si esibiranno sul terreno di gioco, poco prima del fischio di inizio della partita, cantando “Imagine” di John Lennon, di fronte alle squadre in campo e ai tifosi presenti sugli spalti.