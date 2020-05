Questa mattina si è tenuta un'assemblea straordinaria della Lega Calcio, per deliberare sulla ripresa del campionato di. La riunione ha preso il via poco prima delle 12 con, all'ordine del giorno, la questione dei diritti tv, legata all'emergenza per la pandemia del coronavirus e lo stop al campionato. I 20 club, tutti presenti (in videoconferenza), hanno votato all'unanimità sì in merito alla ripresa del campionato di Serie A, qualora ci fossero le misure necessarie alla ripartenza. Starà ora al governo prendere posizione e autorizzare o bloccare la ripresa delle attività.Questo l'intervento del presidente della Juve Andrea Agnelli (LEGGI QUI) , favorevole alla ripresa.