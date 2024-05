Importante novità da parte della Lega, che cambia ufficialmente la regola relativa al tesseramento degli extracomunitari nel massimo campionato italiano.La precedente norma permetteva la registrazione a patto che uno dei due venisse ceduto all'estero o che diventasse comunitario, oppure che andasse via come parametro zero. La novità è stata annunciata dal presidente della Lega Serie A,