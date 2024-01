Stando a quanto riportato da Sportitalia, laha convocato per la mattinata di oggi una riunione straordinaria dei presidenti dei club dicon Gabriele. Il tema principale sul tavolo è la riforma dei campionati studiata dallo stesso presidente, di cui si parlava già nei giorni scorsi: tra le possibili novità anche la riduzione delle squadre partecipanti alla massima serie, da 20 a 18, un'ipotesi che piace alle big ma non particolarmente alle medio-piccole, che vorrebbero mantenere il format attuale. Al vaglio anche nuove possibili soluzioni per gli altri campionati, a partire da quello cadetto.