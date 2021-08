Gabriele, presidente della, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io e ha parlato dello stato delle cose del calcio italiano: "Il calcio italiano ha bisogno di una riforma strutturale, una rivoluzione culturale che deve riguardare la Serie A, la serie B, la Lega Pro e i Dilettanti. Su questo stiamo lavorando, se il mio consiglio federale sarà in grado di assumersi responsabilità con decisioni ferme e convinte bene. Altrimenti saranno le società, attraverso una assemblea straordinaria, a portare avanti un progetto di riforma che non è più procrastinabile. Stiamo cercando di dare stabilità al sistema, con format più sostenibili a livello sportivo ed economico dei campionati professionistici. Dobbiamo favorire gli investimenti a lungo termine, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture, adeguare il quadro normativo con l'inserimento di nuovo requisiti per accompagnare il calcio professionistico verso un modello di business sempre più sostenibile e competitivo. Per questo abbiamo bisogno di un intervento mirato a livello di sistema paese per garantire la continuità aziendale, fulcro delle nostre preoccupazioni"NAZIONALI - "C'è un momento di confusione, i club in parte hanno anche ragione con calciatori che rientreranno se tutto va bene nella notte alla vigilia di gare molto importanti. La Spagna ha voluto incidere con azioni presso il Tribunale di Losanna, che ha respinto il ricorso di Tebas che sta ipotizzando ora il rinvio di una o due giornate di campionato. Sicuramente il valore sportivo della competizione ne risentirà. Qualche riflessione va fatta, sia con la Fifa che con la Uefa"